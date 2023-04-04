фото: тг-канал Андрея Татаринова

Медик из Вольска Илья Ерофеев награжден медалью «За отвагу». Об этом сообщает глава района Андрей Татаринов в своем телеграм-канале.

Сержанта Илью Ерофеева из Вольска наградили медалью «За отвагу» за медпомощь бойцам в зоне СВО. Уроженец Вольского района учился в школе села Колояр, окончил Вольский медицинский колледж, потом подписал контракт с вооруженными силами России.

Сержант запаса четыре месяца служил в зоне СВО, где оказывал бойцам медпомощь и обучал личный состав навыкам оказания первой помощи.

— Такие молодые мужчины являются достойным примером для молодежи. От лица всех вольчан поздравляю Ерофеева Илью Александровича с заслуженной наградой. Мы гордимся и восхищаемся его стойкостью и отвагой, — написал глава района Андрей Татаринов.

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