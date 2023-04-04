Жительница Энгельса хотела работать «финансовым консультантом» и лишилась 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области. В полицию Энгельса обратилась местная жительница, сообщив, что откликнулась на объявление о приеме на работу на должность финансового консультанта. Через некоторое время женщине позвонил неизвестный, сообщил о том, что она принята и рассказал о специфике работы. Кроме того, мужчина заявил, что консультация платная и женщина перевела ему почти 9 тысяч. В дальнейшем незнакомец велел завести женщине кредитные и дебетовые карты в разных банках и пополнить их — для «работы с инвестициями». После этого незнакомец продиктовал номер счета и попросил пополнить его, заверив доверчивую женщину, что счет будет принадлежать ей.

Женщина перевела туда кредитные 290 тысяч рублей, после этого она проверила этот счет и поняла, что он ей не принадлежит. Возбуждено уголовное дело.

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