За выходные в Саратове попался 21 нетрезвый водитель

За выходные на дорогах Саратова попался 21 нетрезвый водитель, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

Рейд «Нетрезвый водитель» проходил на дорогах Саратова в период с 31 марта по 2 апреля. Сотрудники саратовской Госавтоинспекции искали пьяных водителей вместе с дружинниками «Дорожного патруля».

Девять водителей управляли автомобилями в состоянии опьянения, а еще девять отказались от медицинского освидетельствования. Составлены протоколы.

Еще три водителя, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии, будут привлечены к уголовной ответственности.