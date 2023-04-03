Фото: Мэрия сообщает / Телеграм

В конце апреля в Саратове изменится схема движения транспорта по Усть-Курдюмской, об этом сообщили в мэрии города.

Как пояснили в администрации, сменится приоритет дублер Усть-Курдюмской улицы и улицы Вешней.

Новые дорожные знаки установят в ближайший месяц, официально же они начнут действовать с 30 апреля.

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