Фото: Мэрия сообщает / Телеграм
В конце апреля в Саратове изменится схема движения транспорта по Усть-Курдюмской, об этом сообщили в мэрии города.
Как пояснили в администрации, сменится приоритет дублер Усть-Курдюмской улицы и улицы Вешней.
Новые дорожные знаки установят в ближайший месяц, официально же они начнут действовать с 30 апреля.
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