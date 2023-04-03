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«Вальс победы»: школьники региона станцуют в память об участниках ВОВ. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя объявила о старте акции.

Идея принадлежит «Детскому совету» при омбудсмене. В память о фронтовиках Великой Отечественной войны школьники нашего региона могут станцевать вальс. Свое выступление учащимся нужно снять на видео и выложить на школьную страницу «ВКонтакте», поставив хештег #ВальсПобеды. В публикации также нужно будет отметить сообщество «Детского совета».

- Лучшие пары получат приз от уполномоченного, - сообщила омбудсмен.

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