Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодняшним утром, 2 апреля, в Саратове на 2-ом Пугачевском поселке в выгоревшем доме нашли труп, сообщает региональное МЧС.

О возгорании на 3-ей Линии в ведомство сообщили примерно в 8 утра, потушить здание удалось спустя час, в 9:05.

Полностью сгорела часть дома в 80 квадратных метров. Внутри здания пожарные нашли труп мужчины, его личность пока неизвестна.

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