За минувшую субботу в Саратовской области нашли еще 171 больного ковидом

архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую субботу, 1 апреля, в Саратовской области нашли еще 171 больного ковидом. Об этом заявили в региональном правительстве.

Сутками ранее, напомним, заболевших было 173.

Большинство нововыявленных случаев приходится на Саратов (84). В Балашовском районе заразилось 25 человек, в Балаковском – 14.

Люди обращались ко врачам преимущественно с симптомами простуды – таких в нашем регионе было 164. У остальных шести – пневмония.

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