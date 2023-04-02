За минувшую субботу в Саратовской области нашли еще 171 больного ковидом

архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшую субботу, 1 апреля, в Саратовской области нашли еще 171 больного ковидом. Об этом заявили в региональном правительстве.
Сутками ранее, напомним, заболевших было 173.
Большинство нововыявленных случаев приходится на Саратов (84). В Балашовском районе заразилось 25 человек, в Балаковском – 14.
Люди обращались ко врачам преимущественно с симптомами простуды – таких в нашем регионе было 164. У остальных шести – пневмония.
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