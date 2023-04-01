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НовостиОбщество1 апреля 2023 10:06

В Саратове ищут кандидата на должность директора лицея «Солярис»

Резюме соискателей принимают до 18 апреля
Наталия Калинина

В Саратове объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора МАОУ «Лицей «Солярис». Соответствующая информация размещена городской администрацией.

Резюме соискателей принимают до 18 апреля.

Директор «Соляриса» должен соответствовать следующим требованиям: иметь высшее педагогическое образование, а также дополнительное образование по специальностям «экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «государственное и муниципальное управление».

Ранее пост директора в лицее «Солярис» занимала экс-депутат городской Думы Елена Перепелицына. Однако в начале года она перешла на руководящую должность в комитет администрации Саратова по образованию.

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