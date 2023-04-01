Жителей Саратовской области предупредили о тумане на дорогах

Сегодня, 1 апреля, на территории Саратовской области утром будет сильный туман.

Госавтоинспекция региона просит водителей быть внимательнее и, по возможности, снизить скорость на дорогах. В тумане объекты могут казаться дальше, чем они есть, поэтому особенно важно соблюдать интервал до впереди идущего транспортного средства.

Пешеходам тоже стоит помнить о плохой видимости и быть аккуратнее.

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