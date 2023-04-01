На сегодня, 1 апреля, в Саратовской области еще 173 человека за сутки заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 318 266 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 310 972 человека, за сутки — 185.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 17 лет — 13;
- 18-29 лет — 20;
- 30-49 лет — 52;
- 50-64 лет — 33;
- 65 и старше — 55.
С пневмонией поступили 8 пациентов, с признаками ОРВИ — 164, один человек переносит заболевание бес симптомов.
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