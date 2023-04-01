На сегодня, 1 апреля, в Саратовской области еще 173 человека за сутки заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 318 266 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 310 972 человека, за сутки — 185.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 13;

- 18-29 лет — 20;

- 30-49 лет — 52;

- 50-64 лет — 33;

- 65 и старше — 55.

С пневмонией поступили 8 пациентов, с признаками ОРВИ — 164, один человек переносит заболевание бес симптомов.

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