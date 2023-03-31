В ДТП на Сокурском тракте погиб пешеход

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 31 марта, в Саратове в дорожно-транспортном происшествии погиб пешеход. Об этом стало известно из телеграмм-канала министра здравоохранения региона Олега Костина.
Примерно в 14:07 на Сокурском тракте, у дома 20Б грузовой автомобиль сбил женщину. По предварительным данным, потерпевшей 60-70 лет, она получила множественные травмы и скончалась до прибытия скорой помощи.
На месте работают медики и сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.