В ДТП на Сокурском тракте погиб пешеход

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 31 марта, в Саратове в дорожно-транспортном происшествии погиб пешеход. Об этом стало известно из телеграмм-канала министра здравоохранения региона Олега Костина.

Примерно в 14:07 на Сокурском тракте, у дома 20Б грузовой автомобиль сбил женщину. По предварительным данным, потерпевшей 60-70 лет, она получила множественные травмы и скончалась до прибытия скорой помощи.

На месте работают медики и сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.