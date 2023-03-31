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НовостиПроисшествия31 марта 2023 10:30

Саратовец разбился при падении с восьмого этажа

В Ленинском районе мужчина упал с восьмого этажа и разбился
Роман Хвалин
Фото: ЧП-Саратов

Фото: ЧП-Саратов

В Ленинском районе по адресу Блинова, 33, сегодня, 31 марта, с высоты восьмого этажа упал мужчина 36 летний мужчина. Об этом сообщает официальный канал ЧП Саратов.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины 1987 г.р. На месте работают сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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