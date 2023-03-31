Саратовец разбился при падении с восьмого этажа

Фото: ЧП-Саратов

В Ленинском районе по адресу Блинова, 33, сегодня, 31 марта, с высоты восьмого этажа упал мужчина 36 летний мужчина. Об этом сообщает официальный канал ЧП Саратов.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины 1987 г.р. На месте работают сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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