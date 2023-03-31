фото: МЧС России

Ночной пожар в Балашове тушился тремя расчетами пожарных. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Сегодня ночью, 31 марта, в Балашове произошел пожар. Сообщение о возгорании 4-х квартирного дома, расположенного по адресу Республиканский переулок, 17 поступило в дежурную часть в 03:26. На тушение возгорания выехали 3 пожарных расчета. Общая площадь возгорания в деревянной пристройке составила 30 кв.м.

Предварительная причина-короткое замыкание электропроводки на чердаке. В результате пожара сгорела стена пристройки.

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