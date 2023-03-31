Участник проекта «Голос» встретится со студентами в Балашове

Вадим Евтеев / Первый канал

Участник проекта «Голос» встретится со студентами колледжа искусств в Балашове. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Несмотря на плотный график репетиций в проекте «Голос», выпускник филиала Саратовского областного колледжа искусств города Балашова - Вадим Евтеев проведет творческий вечер в стенах родного учебного заведения.

Вадим Евтеев в 2012 году закончил Балашовский филиал Саратовского областного колледжа искусств по специальности "Музыкальное искусство эстрады".

- Колледж дал мне очень многое. Прежде всего, это колоссальная профессиональная база, которая позволила мне быть конкурентоспособным в Москве и как преподавателю, и как исполнителю. Я, когда приезжаю в Балашов, всегда старюсь посетить филиал Саратовского областного колледжа искусств и поработать со студентами - рассказал Вадим.

Вадим Евтеев прошел отбор для участия в 11 сезоне проекта Первого канала «Голос». На слепых прослушиваниях к нему повернулся Владимир Пресняков.

Встреча запланирована на 4 апреля в 14.00. Вход свободный.

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