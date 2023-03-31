фото: ГИБДД

На выезде из Саратова иномарка влетела в столб - пострадал водитель. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 30 марта, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 3:40, напротив дома №5 по улице 1-й Малый Ракитный тупик 28-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и влетел в столб.

От удара о световую опору машина получила серьезные повреждения, а водитель с травмами был госпитализирован.

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