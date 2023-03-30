В Саратовском гарнизонном суде военнослужащего приговорили к штрафу за избиение рядового солдата

архив КП Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Саратовском гарнизонном военном суде военнослужащего приговорили к штрафу за избиение рядового солдата. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В октябре прошлого года территорию одного из военкоматов региона убирали несколько рядовых, а один из молодых военнослужащих отказался выполнять приказ. Военнослужащий по фамилии Варданян заметил это, разозлился и ударил сослуживца в висок и грудь.

Тяжелых травм рядовой, к счастью, не получил, но на агрессора завели уголовное дело о нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними подчиненности. Солдат Варданян свою вину признал полностью и заявил, что раскаивается в содеянном.

По решению суда, его приговорили к штрафу в 25 тысяч рублей и обязали также заплатить 15 тысяч за причинение морального вреда потерпевшему. На решение суда, как указывается в релизе, повлиял факт извинений перед сослуживцем, также в пользу более мягкого приговора сыграл «молодой возраст» Варданяна, его положительные характеристики и отсутствие судимости.

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