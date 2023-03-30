фото: Архив КП

В Саратовской области появятся 32 новых автобуса и 20 электробусов. Об этом стало известно сегодня, 30 марта, на заседании регионального правительства.

В ходе доклада министра транспорта области Алексея Петаева были упомянуты следующие моменты: Саратовская область планирует закупить 20 электробусов и 6 зарядных станций к ним. Закупка обойдется чуть более чем в миллиард рублей.

Кроме того, в планах у министерства провести закупку 32 новых автобусов большого и среднего класса. Также в этом году 615 единиц транспорта в регионе переведут на использование метана в качестве топлива. Это будет осуществлено в рамках специальной льготной программы. Петаев упомянул, что в период прекращения движения трамвайных маршрутов № 8 и 9 планируется дополнительно запустить 34 автобуса по 13 маршрутам. Всего по смежному маршруту будет курсировать 215 автобусов, а с 1 апреля в регионе начнут работать 37 сезонных дачных автобусных маршрутов.

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