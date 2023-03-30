На трассе под Саратовом фура столкнулась с легковой KIA – пострадала молодая пара и 4-летняя девочка

Фото: Облспас

Сегодня, 30 марта, в Гагаринском районе Саратова произошла автоавария – на 348-м километре трассы Р-228 фура столкнулась с KIA. Об этом сообщили в Облспасе.

В 12:29 дежурный диспетчер получил информацию о столкновении грузовика китайской марки DAF с легковушкой «КИА».

Три человека в KIA пострадали, в медучреждении оказались 27-летний мужчина, 26-летняя женщина и девочка – ей четыре с половиной года.

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