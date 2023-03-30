архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратове с 1 апреля начнут работать ярмарки для садоводов и дачников. Соответствующее постановление подписала мэр города Лада Мокроусова.

Торговые площадки начнут работать уже в ближайшую субботу. В продаже будут саженцы, семена, рассада, цветы, а также плодово-ягодная и овощная продукция.

С 1 апреля по 31 октября ярмарки будут работать с 8.00 до 20.00. Расположение торговых площадок будет по следующим адресам:

Ленинский район: — Ипподромная, 9; — проспект Строителей, 2; — Куприянова, 12; — Моисеева, 5; — проспект Строителей, 25/1; — Благодарова, 1; — Международная, 20а; — проспект Строителей, 16 — Гвардейская, 22; — Московское шоссе, 29.

Кировский район: — Алексеевская, 2а/1. Волжский район: — Большая Горная, 160. Октябрьский район: — 1-я Беговая, 11а; — Дома 8 Марта, корпус № 4. Фрунзенский район: — Шелковичная, 56 — 2-й Камышинский проезд. Заводской район: — Барнаульская, 32; — Парковая, 42/1; — Огородная, 169; — Огородная, 203; — Миллеровская, 62; — проспект Энтузиастов, 45; — Васильковская, 1а; — проспект Энтузиастов, 62; — проспект Энтузиастов, 34/40; — Тульская, 49/1. Гагаринский административный район: — село Усть-Курдюм, Комсомольская (напротив дома № 54).

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