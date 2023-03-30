Жительница Саратова отсудила у мэрии 300 тысяч рублей за перелом ноги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области. По данным ведомства, 5 февраля 2022 года горожанка упала на неочищенном тротуаре у остановке «Улеши» и была госпитализирована с переломом ноги. Из-за слабого здоровья потерпевшей, полученная травма негативно сказалась на ее здоровье и качестве жизни.

Прокуратура города Саратова обратилась в суд с иском о взыскании в пользу женщины компенсации морального вреда. Волжский суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с горадминистрации 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.