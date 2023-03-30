Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 8:34

В Саратовской области из-за подозрительного предмета в вагоне движение электрички приостановили на два часа

Предмет обнаружили в электричке Анисовка-Аткарск
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области из-за подозрительного предмета в вагоне движение электрички приостановили на два часа. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает глава Татищевского муниципального района Павел Сурков.

Предмет был обнаружен в электричке Анисовка-Аткарск. Для ограничения передвижений была оцеплена территория вокруг транспорта и проведен осмотр.

В ходе оперативных мероприятий выяснили, что предмет не представлял угрозы. Движение электрички было приостановлено на 173 минуты.