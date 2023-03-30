архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области из-за подозрительного предмета в вагоне движение электрички приостановили на два часа. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает глава Татищевского муниципального района Павел Сурков.

Предмет был обнаружен в электричке Анисовка-Аткарск. Для ограничения передвижений была оцеплена территория вокруг транспорта и проведен осмотр.

В ходе оперативных мероприятий выяснили, что предмет не представлял угрозы. Движение электрички было приостановлено на 173 минуты.