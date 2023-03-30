В ходе СВО погиб 25-летний контрактник из Саратовской области

администрация Воскресенского района

В ходе СВО погиб 25-летний контрактник из Воскресенского района Саратовской области. Завтра, 31 марта, с Эльдаром Ларионовым простятся в родном селе, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мужчина погиб 25 марта. Эльдар окончил школу в родном Воскресенском, а после – Базарно-Карабулакский техникум агробизнеса по специальности техник-механик.

В 2017 Ларионова призвали на срочную службу, он продолжил служить по контракту.

— Участник выполнения боевых задач в условиях чрезвычайного положения в Республике Таджикистан, военной операции России в Сирии и специальной военной операции на Украине, — рассказали в районной администрации.

Солдат был награжден медалями Министерства обороны России «За воинскую доблесть» 2-ой степени, «За укрепление боевого содружества», «Участника военной операции в Сирии», а также знаком отличия «Отличник караульной службы».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.