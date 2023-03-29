архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове у мэрии появились претензии к перевозчикам 10 автобусных маршрутов, сообщили в правительстве города.

Речь идет об автобусных маршрутах №№ 4, 5, 13, 16, 21, 24, 26, 31, 65 и 90. Как отметили в саратовской администрации, горожане чаще всего жалуются на их работу.

Перевозчикам дали месяц на устранение проблем на своих маршрутах, в противном случае, чиновники подадут иски в суд для отзыва лицензии у нерадивых перевозчиков.

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