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НовостиОбщество29 марта 2023 12:26

В Саратове судебные приставы и полицейские наложили арест на 37 автомобилей должников по ПДД

Общая стоимость арестованных за три дня транспортных средств превысила 15 миллионов рублей
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Александр ГЛУЗ

За три дня в Саратове судебные приставы и полицейские наложили арест на 37 автомобилей должников по ПДД. Общая стоимость машин превысила 15 миллионов рублей. Об итогах рейда сообщили в региональном УФССП.

34 нарушителя сразу же пожелали заплатить по всем накопившимся штрафам. Машины оставшихся троих злостных неплательщиков продадут для погашения долгов, если они не рассчитаются с выписанными им постановлениями за нарушение ПДД.

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