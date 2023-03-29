архив КП
Фото: Александр ГЛУЗ
За три дня в Саратове судебные приставы и полицейские наложили арест на 37 автомобилей должников по ПДД. Общая стоимость машин превысила 15 миллионов рублей. Об итогах рейда сообщили в региональном УФССП.
34 нарушителя сразу же пожелали заплатить по всем накопившимся штрафам. Машины оставшихся троих злостных неплательщиков продадут для погашения долгов, если они не рассчитаются с выписанными им постановлениями за нарушение ПДД.
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