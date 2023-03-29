Фото: Госавтоинспекция
В Саратове утром водитель «девятки» погиб в автоаварии с фурой Hyundai, сообщили в Госавтоинспекции.
По данным министра здравоохранения региона Олега Костина ДТП произошло около 5 утра напротив дома по адресу Клочкова, 52/64.
66-летний водитель ВАЗ-2109 погиб на месте, также пострадал его ровесник. Еще один пассажир «девятки» пострадал в столкновении, но от госпитализации отказался.
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