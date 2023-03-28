В Саратовской области выявили 5451 объект культурного наследия

В Саратовской области к концу прошлого года выявили 5451 объект культурного наследия, рассказал сегодня, 28 марта, министр-председатель профильного комитета Владимир Мухин на рабочем совещании в региональной думе по вопросу охраны таких объектов.

Из числа всех памятников 866 – регионального значения, 360 – местного, 159 – федерального, 98 – памятники археологии.

В прошлом году в реестре оказались 84 новых объекта, в отношении 107 проведена госэкспертиза для их последующего включения в список охраняемых памятников культурного наследия.

Также за прошлый год в комитете выдали 74 задания для сохранения культурных объектов, 65 разрешений на работы по сохранению, два – на ввод в эксплуатацию, одно на строительство.

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