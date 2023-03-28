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НовостиОбщество28 марта 2023 11:14

Отопительный сезон в Энгельсе завершен с 28 марта

В Саратове отопление пока не отключают
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопительный сезон в Энгельсе завершен с сегодняшнего дня, 28 марта. Соответствующее постановление подписал глава муниципального района Дмитрий Плеханов.

Напомним, в Саратове соответствующий документ пока не подписан: синоптики обещают возвращение холодов в апреле.

На этой неделе гидрометцентр предсказывает переменчивую погоду. К выходным может похолодать до минусовых температур.

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