Отопительный сезон в Энгельсе завершен с 28 марта

Фото: Архив КП Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопительный сезон в Энгельсе завершен с сегодняшнего дня, 28 марта. Соответствующее постановление подписал глава муниципального района Дмитрий Плеханов.

Напомним, в Саратове соответствующий документ пока не подписан: синоптики обещают возвращение холодов в апреле.

На этой неделе гидрометцентр предсказывает переменчивую погоду. К выходным может похолодать до минусовых температур.

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