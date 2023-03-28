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В Саратовской области заключены контракты на 94 процента объектов по формированию «комфортной среды». Об этом сегодня, 28 марта, рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Сергей Соколов в ходе заседания комиссия Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и государственных программ Саратовской области.

По слова министра, в 2022 году введено в эксплуатацию жилья на 1011 млн квадратных метров, среди которых 52 многоэтажки площадью в 450 тысяч квадратных метров. Идет реализация федеральной программы «Стимул», которая включает в себя строительство автодорог в микрорайоне «Городские просторы» и его окрестностях, а так же водоснабжение и водоотведение жилой застройки в одном из микрорайонов Энгельса. Заложено на это 449 463 тысяч рублей, большинство из которых средства из федерального бюджета.

Коснулся министр и темы обеспечения жильем детей-сирот, при содействии Вячеслава Володина из федерального бюджета были выделены дополнительные средства. Всего в бюджете области на 2023 год на приобретение жилых помещений и предоставление социальной выплаты предусмотрены 2,034 млрд рублей, из которых 212,8 млн. руб поступили из федерального бюджета, и еще 930 млн - при содействии Вячеслава Володина.

Распределение бюджета на формирование комфортной городской среды

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в бюджете предусмотрено 673,8 млн. рублей, на которые будут благоустроены 177 объектов.

По словам Соколова, заключены контракты за счет средств субсидии по 147 (94,2% от общего количества объектов) объектам (55 дворовым и 92 общественным территориям) на сумму 638,1 млн. рублей (94%), в том числе из федерального бюджета 625,34 млн. рублей.

ведутся конкурсные процедуры за счет средств субсидий на 9 объектах (3 дворовых и 6 общественных территорий) на сумму 27,7 млн. рублей (4,1%).

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