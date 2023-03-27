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НовостиОбщество27 марта 2023 14:27

Отделение Союза журналистов в Саратове подвело итоги конкурса грантов для СМИ

Наталия Калинина
В пресс-центре КП-Саратов

В пресс-центре КП-Саратов

Саратовское отделение Союза журналистов России подвело итоги конкурса для саратовских СМИ. Представители интернет-площадок, газет, теле- и радиовещания выиграли гранты на размещение социально значимой информации. Сегодня, 27 марта, организаторы конкурса опубликовали информацию по победителям.

Экспертный совет признал победителями 66 заявок от 32 СМИ. Общая сумма грантовой поддержки составила 30 миллионов рублей: столько же было в прошлом году. Средства выделены за счет регионального бюджета.

С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте регионального отделения Союза журналистов России.

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