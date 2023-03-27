архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 28 марта, жители Саратовской области смогут увидеть уникальное астрономическое явление – парад планет.

Для наблюдателей на Земле пять планет, – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран – выстроятся в одну линию. Астрономическое явление началось 25 марта, на вторник же, 28 марта, придется его пик.

Такое явление астрономы называют большим парадом, в следующий раз подобное произойдет не ранее 2040 года. Лучше всего будет заметен Меркурий и Юпитер, чуть хуже – Венера и Марс. Чтобы увидеть Уран, потребуется оптика – подойдет и бинокль или небольшой телескоп. Лучшее время для наблюдений наступит перед рассветом – с 5:30 до 6 утра.

Наблюдать за планетами можно будет до 30 марта. Лучше всего это делать вне города, где от созерцания «парада» не будут отвлекать городские огни.

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