Фото: Облспас

В Саратовской области спасатели достали из реки тело 33-летнего мужчины. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает Саратовская областная служба спасения.

В 14.40 в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о трагедии в селе Перекопное. В реке Малый Узень был найден труп мужчины.

Прибывшие на место ЧП спасатели достали из воды тело 33-летнего мужчины. После чего передали следственно- оперативной группе.

Все обстоятельства выясняются правоохранительными органами.

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