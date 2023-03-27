Фото: Облспас
В Саратовской области спасатели достали из реки тело 33-летнего мужчины. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает Саратовская областная служба спасения.
В 14.40 в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о трагедии в селе Перекопное. В реке Малый Узень был найден труп мужчины.
Прибывшие на место ЧП спасатели достали из воды тело 33-летнего мужчины. После чего передали следственно- оперативной группе.
Все обстоятельства выясняются правоохранительными органами.
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