Комитет культурного наследия при правительстве Саратовской области

В Саратовской области нашли четыре новых памятника археологии. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба комитета культурного наследия правительства региона.

В списки выявленных объектов ведомство включило памятники в Саратове, а так же Балаковском и Хвалынском районах.

Курганная группа была выявлена в Саратове, два одиночных кургана обнаружены в Балаковском районе, а также поселение в Хвалынском районе.

Для каждого из памятников утверждены границы территории и режим использования.

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