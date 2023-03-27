архив КП Фото: Оксана ЗУЙКОВА

В Саратове женщина вопреки запрету суда продолжала торговать сигаретами рядом с детсадом. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает региональное УФССП.

Суд уже запрещал женщине вести торговлю в этом здании, но это требование она игнорировала. Только после вызова горожанки в отделение, предпринимательница исполнила решение суда.

Помещение, где шла торговля электронными сигаретами, находилось рядом с детсадом «Колокольчик».

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