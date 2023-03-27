пресс-служба правительства Саратовской области

Роман Бусаргин заявил о строительстве новых домов в Ровенском районе. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба главы региона.

Впервые в Саратовской области будет запущена федеральная программа по строительству домов. Реализация программы состоится для жителей Ровенского района.

До конца 2023 года будет построено 17 индивидуальных жилых домов. На эти цели в бюджете уже выделено порядка 60 миллионов рублей.

По словам губернатора, жилье будет предоставляться по договору социального найма. Через 5 лет его можно будет выкупить за 10% от стоимости, а через 10 лет – процент выкупа снизиться до одного.

В следующем году в проекте будут задействованы и другие районы.

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