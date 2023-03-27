архив КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В трех крупнейших городах Саратовской области за неделю родились 193 ребенка. В Саратове, Энгельсе и Балаково появились на свет 102 мальчика и 91 девочка – сообщили в пресс-службе управления ЗАГС при правительстве региона.

В ведомстве отметили, что двух малышей родители зарегистрировали через Госуслуги – сервис «Рождение ребенка». Кроме того, в Энгельсе выдали пятисотое свидетельство о рождении ребенка.

Также за неделю родились две двойни – мальчики и «королевская» (двойняшки – мальчик и девочка – прим. ред.).

Среди редких имен, которые дали младенцам за мартовскую неделю, в загсе назвали Адель, Алекс, Аниса и Эрнест.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.