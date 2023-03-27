фото: администрация Ровенского района
В Ровенском районе Саратовской области простились с двумя добровольцами СВО. Об этом сообщает районная администрация.
Вчера, 26 марта, в Ровенском районе простились с Соиным Михаилом Викторовичем и Лелюхиным Виктором Викторовичем, погибшими в ходе СВО. Детали биографии погибших бойцов не называются, уточняется лишь, что сражались ровенцы "на самых опасных участках ЛБС". Хоронили погибших с воинскими почестями.
- Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших земляков и разделяем горечь утраты. Вечная память Героям, с доблестью защищавшим свое Отечество и с честью выполнившим свой воинский долг, - соболезнуют чиновники.
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