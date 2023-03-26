фото: Энгельс онлайн

В Энгельсе мужчина избил подростка - полиция начала проверку. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 25 марта, в городском сообществе "Энгельс Онлайн" появился пост одного из подписчиков. По словам очевидца, неизвестный мужчина, попавший на камеру, сначала чуть не задавил несовершеннолетнюю девочку, а затем напал и избил подростка.

- Всех кто узнал данного человека просьба сообщить.

В комментариях высказали теорию, что нападавших якобы мстил детям за камень, брошенный в окно машины.

upd 13:00 - пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области заявила, что проводит проверку по данному факту и направила силы на розыск мужчины.