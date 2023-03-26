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НовостиОбщество26 марта 2023 7:14

В Энгельсе мужчина избил подростка - полиция начала проверку

Агрессивный мужчина напал на ребенка во дворе жилого дома
Евгений Бадиков
фото: Энгельс онлайн

фото: Энгельс онлайн

В Энгельсе мужчина избил подростка - полиция начала проверку. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 25 марта, в городском сообществе "Энгельс Онлайн" появился пост одного из подписчиков. По словам очевидца, неизвестный мужчина, попавший на камеру, сначала чуть не задавил несовершеннолетнюю девочку, а затем напал и избил подростка.

- Всех кто узнал данного человека просьба сообщить.

В комментариях высказали теорию, что нападавших якобы мстил детям за камень, брошенный в окно машины.

upd 13:00 - пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области заявила, что проводит проверку по данному факту и направила силы на розыск мужчины.