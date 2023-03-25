Роман Бусаргин: набережная в Вольске должна быть сдана в сентябре

Роман Бусаргин в Вольске

В Вольске идет строительство верхнего яруса набережной. Там также должны сделать городской пляж протяженностью 400 метров. Набережная в Вольске должна быть сдана в сентябре, о чем заявил Роман Бусаргин во время визита на объект.

Благодаря помощи Вячеслава Викторовича Володина за счет средств федерального бюджета уже выполнено берегоукрепление. 200 миллионов рублей на завершение проекта поступили из областного бюджета. Специалисты делают нижний мол, коллектор, планируется в ближайшее время благоустроить территорию набережной и пляжа.

- Нужно вести работы в усиленном темпе, чтобы открыть обновленную набережную к сентябрю. Нужно устанавливать перила, делать лестницы, благоустраивать верхний ярус.

Проблемой является коллектор в верхней части набережной. Через него в Волгу попадают сточные воды. Нахождение такого объекта рядом с пляжем недопустимо. Параллельно необходимо входить в федеральную программу «Оздоровление Волги», благодаря которой в Вольске появятся полностью работающие очистные сооружения, - отметил Роман Бусаргин.