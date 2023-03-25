Роман Бусаргин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

На выставке в музее

Сегодня, 24 марта, в России отмечается День работников культуры, в связи с чем губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил деятелей с профессиональным праздником.

- Уважаемые работники культуры Саратовской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, успехов, новых профессиональных побед!

Спасибо за то, что позволяете сохранить наше наследие, вносите вклад в искусство, передаете опыт подрастающему поколению. Вы не только помогаете одаренным детям раскрыть свои таланты, вы прививаете им нравственные ценности, любовь к Родине, гордость за свой народ. Культура и знание своей истории лежат в основе патриотизма, - поздравил Роман Бусаргин.