Вчера вечером, 24 марта, из-за пожара на проспекте Столыпина пришлось эвакуировать 5 человек, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание было зафиксировано в 22:28 в доме на проспекте Столыпина. Дежурному поступил сигнал о пожаре в квартире на втором этаже. Горели личные вещи, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пожарно-спасательными подразделениями пришлось вывести на свежий воздух 5 человек. В 22:52 пожар был ликвидирован. На тушение выезжали три экипажа. Обошлось без пострадавших нет.