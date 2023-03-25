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НовостиОбщество25 марта 2023 6:02

Из-за пожара на проспекте Столыпина пришлось эвакуировать 5 человек

В центре Саратова загорелась квартира на втором этаже
Наталия Калинина

Вчера вечером, 24 марта, из-за пожара на проспекте Столыпина пришлось эвакуировать 5 человек, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание было зафиксировано в 22:28 в доме на проспекте Столыпина. Дежурному поступил сигнал о пожаре в квартире на втором этаже. Горели личные вещи, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пожарно-спасательными подразделениями пришлось вывести на свежий воздух 5 человек. В 22:52 пожар был ликвидирован. На тушение выезжали три экипажа. Обошлось без пострадавших нет.