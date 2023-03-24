Скриншот с видео / "Новости Энгельса" / Телеграм

В энгельсской школе №42 ученики нашли змею в туалете. Ролик распространился сегодня в социальных сетях, впервые он появился вчера, 23 марта, в Телеграм-канале «Новости Энгельса».

На видеозаписи видно, как черная змея ползает по сливу раковины. Голос школьника за кадром комментирует происходящее.

- Вот такая у нас змея в туалете ползает, школа № 42. Отличная школа. Вот так вот: зайдет первоклассник, а его змея ужалит, - сказал автор видео.

В обсуждении во «ВКонтакте» покровчане, называющие себя родителями учащихся энгельсской школы, обеспокоились инцидентом и попросили обработать территорию школы и ее двора от нежданных гостей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.