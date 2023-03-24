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НовостиОбщество24 марта 2023 13:31

В субботу в Саратове пройдет традиционная ярмарка – впервые за год не будут торговать свежим мясом

Кроме Театральной площади, сельскохозяйственные товары будут продавать в Заводском, Юбилейном и Елшанке
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, в субботу, 25 марта, на Театральной площади Саратова пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка, напоминает мэрия города.

Как и обычно, помимо главной площади облцентра, ярмарки пройдут на рынках в Юбилейном, в поселке Елшанка (Московское шоссе, 61), и в Заводском районе (на пересечении Томской и Пензенской).

В минсельхозе региона предупредили жителей города, что из-за установившейся среднесуточной температуры выше +4 градусов, с этих выходных и до наступления холодов прекратится продажа свежего мяса, а также молочной и кисломолочной продукции.

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