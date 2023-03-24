фото: пресс-служба мэрии Саратова

В Саратове за неделю поймали 168 бездомных собак. Об этом стало известно сегодня, 24 марта, в ходе совещания по благоустройству в саратовской мэрии.

Глава города Лада Мокроусова заострила внимание на необходимости ремонта дорог и дворов, восстановления после зимнего периода пешеходных тропинок и проезжей части.

Кроме того, чиновница поручила создать дополнительные бригады для отлова бездомных собак.

За прошедшую неделю в Саратове было очищено 888 остановочных павильона, эвакуировано 92 автомобиля, отловлено 168 бездомных особей, а также отремонтировано 3005 кв.м. дорожного полотна.

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