В Саратове состоялся городской слет школьников «СЛУЖИТЬ РОССИИ!»

Фото: Комитет по образованию Саратовской области

Сегодня, 24 марта, состоялся городской слет школьников «СЛУЖИТЬ РОССИИ». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию. Организаторами мероприятия выступили городской комитет по образованию и СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Участие в нем приняли более 400 школьников – представителей движений «ЮНАРМИЯ», «Юный друг полиции», «Юные инспекторы движения».

Мероприятие проходило в целях патриотического и гражданско-правового воспитания подрастающего поколения.

Фото: Комитет по образованию Саратовской области

Перед участниками выступили руководство СГТУ им. Гагарина Ю.А., начальники отделов ОУП и ПДН и ОГИБДД Управления Министерства внутренних дел РФ по г.Саратову, Регионального центра допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области.

Почетным гостем мероприятия стал участник Специальной военной операции на Украине Александр Меньшиков.

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