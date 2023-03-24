На новой набережной Саратова началась подготовка к пляжному сезону

Фото: администрация Саратова
Сегодня, 24 марта, начались работы по подготовке новой набережной и пляжа к весенне-летнему сезону. Об этом сообщает Телеграм-канал "Саратов (Заводской район)"
Уже устанавливаются спасательные посты, осуществляется расконсервация фонтана.
Завтра, 25 марта, на набережной пройдет первый субботник.
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