На новой набережной Саратова началась подготовка к пляжному сезону

Фото: администрация Саратова

Сегодня, 24 марта, начались работы по подготовке новой набережной и пляжа к весенне-летнему сезону. Об этом сообщает Телеграм-канал "Саратов (Заводской район)"

Уже устанавливаются спасательные посты, осуществляется расконсервация фонтана.

Завтра, 25 марта, на набережной пройдет первый субботник.

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