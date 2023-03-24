В Саратове инспектора ДПС осудили за коррупцию

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Саратовский суд вынес приговор полицейскому за получение взятки. Об этом сегодня, 24 марта сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Как стало известно днем, 21 января 2023 инспектором дорожно-патрульной службы в был остановлен автомобиль, за рулем которого был мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушитель договорился с инспектором об оплате 50 тыс. рублей за то, чтобы полицейский не составлял протокол. Далее они вместе проследовали к отделению банка, где саратовец обналичил деньги и отдал инспектору. Потом водитель сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Суд приговорил сотрудника ДПС к наказанию в виде штрафа. Сумма штрафа не уточняется.

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