Бывшего начальника отдела участковых Ершовского района будут судить за взятки

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Бывший начальник отдела участковых МВД Ершовского района Саратовской области скоро отправится под суд за взяточничество. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие установило, что в 2020-2022 годы полицейский брал взятки от рыбаков, которые рыбачили незаконно, в том числе во время нерестового запрета. Как уточнили в пресс-службе, мужчины рыбачили с сетями, в некоторых случаях без лицензии.

В обязанности полицейского входила регистрация таких случаев, чего он не делал за деньги. Примечательно что некоторые сотруднику МВД платили ежемесячно. По информации силовиков, в общем он получил взяток на 772 тысячи рублей. За деньги он закрывал глаза на нарушения.

Преступление раскрыло ГУ МВД и ФСБ. Теперь за взятки ему у грозит до 12 лет колонии и штраф до 4,6 миллиона рублей.

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