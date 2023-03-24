фото: ГИБДД

Крупное ДТП под Марксом — скончалась женщина, пострадали трое. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 24 марта, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 11:30 в Марксовском районе на трассе у поворота на село Раскатово столкнулись два автомобиля. ВАЗ-2110 с 43-летний мужчиной за рулем столкнулся с Chery Tiggo, за рулем которого сидел 27-летний водитель.

В результате ДТП пострадало 4 человека. Двоих женщин с закрытой ЧМТ госпитализировали в Марксовскую районную больницу. — 43-летняя пассажирка скончалась в реанимационном отделении Марксовской районной больницы в 13:40, — сообщил глава минздрава области Олег Костин.

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