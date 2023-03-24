В Энгельсе женщина одним ударом ножа убила 52-летнего сожителя

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Управление следкома по Саратовской области сообщило о раскрытии преступления.

Убийство произошло в ночь с 20 на 22 марта в квартире на улице Колотилова. 46-летняя покровчанка поссорилась с 52-летним сожителем и ударила его ножом в бедро.

От полученного ранения мужчина умер, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. Решается вопрос об аресте подозреваемой.

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