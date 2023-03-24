В Энгельсе на улице Тельмана дворовые псы напали на девушку

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Энгельсе бездомные псы напали на девушку, заявили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Инцидент произошел у дома по адресу Тельмана, 8. Несколько дворовых собак напали на девушку, пострадала ли покровчанка – не сообщается.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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